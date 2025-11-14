Бывший принц Эндрю умолял Эпштейна заявить о его непричастности к секс-торговле

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор настоятельно просил Джеффри Эпштейна и его подругу Гилейн Максвелл выступить в его защиту, сообщает CNN. Так он отреагировал на публикацию Daily Mail в конце 2010 года о его связях с финансистом, осужденным за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

В опубликованных на днях документах из архивов Джеффри Эпштейна оказалась переписка финансиста с бывшим британским принцем. В марте 2011 года Эндрю писал Эпштейну. «Пожалуйста, убедитесь, что в каждом заявлении или официальном письме четко указано, что я не имею к этому никакого отношения и что я не знал и не знаю ничего ни об одном из этих обвинений»,— приводит выдержку из письма CNN.

В другом письме в тот же день он писал: «Эй, вы! Это что вообще такое? Я ничего об этом не знаю! Вы должны сказать об этом. Я не имею к этому никакого отношения. Все это невыносимо». В 2015 году одна из потерпевших по делу в отношении Джеффри Эпштейна заявила следователям, что трижды занималась сексом с британским принцем, будучи тогда несовершеннолетней. Затем против Эндрю дали показания и другие девушки. Эндрю все эти годы отрицает все обвинения. Тем не менее в октябре текущего года король Великобритании Карл III лишил Эндрю всех титулов и почестей из-за неутихающего скандала.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. В августе того же года он покончил с собой в тюрьме. В 2022 году Гилейн Максвелл была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс-торговлю. Главная обвинительница Эпштейна, Максвелл и Эндрю — Вирджиния Джуффре — покончила с собой в апреле этого года.

Кирилл Сарханянц