Сочи и Анапа вошли в топ-10 направлений для коттеджного отдыха в ноябре—декабре

Российский сервис бронирования «Твил.ру» включил Сочи и Анапу в десятку самых востребованных направлений для отдыха в коттеджах в ноябре—декабре 2025 года. Аналитики площадки отмечают, что интерес к подобному формату размещения сохраняется высоким, несмотря на его традиционно более высокую стоимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По данным сервиса, осенне-зимний период стал для рынка коттеджного отдыха заметно более доступным: средняя стоимость ночи в ноябре—декабре снизилась примерно на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В «Твил.ру» связывают устойчивый спрос с возможностью отдыха большими семьями и компаниями, а также с расширенной инфраструктурой таких объектов — от бань и саун до рыбалки и иных досуговых опций.

Лидером рейтинга популярных направлений стал Шерегеш. На втором месте — Кисловодск, на третьем — Ялта. Следом расположились Сочи, Владикавказ, Сортавала, Анапа, Пятигорск и Архыз, тогда как десятую позицию заняла Алупка.

Сервис также привел усредненные параметры поездок: туристы, выбирающие Сочи, планируют останавливаться в среднем на пять ночей с расходами около 11,7 тыс. руб. за ночь. В Анапе средняя продолжительность пребывания составила семь ночей при стоимости порядка 3,3 тыс. руб. за ночь.

«Ъ-Сочи» писал, что минимальная стоимость десятидневного тура в Сочи на двоих в декабре начинается от 46,3 тыс. руб. с перелетом и завтраками. При этом до начала новогодних праздников поездка на курорт остается одной из самых выгодных, предлагая туристам мягкий климат и невысокие цены.

Мария Удовик