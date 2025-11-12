В Сочи завершили реконструкцию цветочных часов
В Центральном районе Сочи на улице Войкова после реконструкции вновь открылся декоративный уголок «Календарь» — один из узнаваемых арт-объектов города. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, обновление стало частью программы по благоустройству общественных пространств курорта.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В ходе работ на объекте был установлен новый долговечный часовой механизм, полностью обновлен газон, высажены сотни растений и заменены элементы декоративного оформления. Специалисты изменили угол наклона циферблата, что позволило улучшить видимость часов.
После модернизации арт-объект получил вечернюю подсветку и теперь вновь выполняет не только декоративную, но и функциональную роль, показывая точное время.