В Сочи завершили реконструкцию цветочных часов

В Центральном районе Сочи на улице Войкова после реконструкции вновь открылся декоративный уголок «Календарь» — один из узнаваемых арт-объектов города. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, обновление стало частью программы по благоустройству общественных пространств курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе работ на объекте был установлен новый долговечный часовой механизм, полностью обновлен газон, высажены сотни растений и заменены элементы декоративного оформления. Специалисты изменили угол наклона циферблата, что позволило улучшить видимость часов.

После модернизации арт-объект получил вечернюю подсветку и теперь вновь выполняет не только декоративную, но и функциональную роль, показывая точное время.

Мария Удовик