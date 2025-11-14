Из-за пожара в Музыкальном театре Краснодара перенесут мероприятия

Из-за ночного пожара в Музыкальном театре Краснодара мероприятия, которые должны были пройти в ближайшие выходные, перенесут на другие даты. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе учреждения. Новые даты пока не объявляли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТО «Премьера» Фото: ТО «Премьера»

Возгорание произошло в ночь на 14 ноября на трансформаторной подстанции, размещенной в здании театра. Как уточнили в региональном управлении МЧС, пожар охватил около 30 кв. м и был полностью потушен к 07:44 мск.

Для ликвидации возгорания были задействованы 46 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 15 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В театре сообщили, что по размеру ущерба данных пока нет.

В пятницу, 14 ноября, в театре должен был пройти юбилейный концерт Государственного кубанского духового оркестра. Также было запланировано мероприятие на воскресенье — концерт, посвященный 90-летию Людмилы Гурченко.

Вячеслав Рыжков