Строительство детского сада в Адлере завершат в декабре 2025 года

В Сочи до конца 2025 года завершат возведение детского сада на улице Ленина в Адлере. Образовательное учреждение рассчитано на 175 детей и строится компанией «Неометрия» (ключевой актив холдинга — Alias Group). После окончания работ объект передадут городу, сообщает пресс-служба девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Неометрия» Фото: «Неометрия»

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, строительство идет по графику: «Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы привлекать инвесторов к реализации таких значимых проектов. В этом году планируем установить мебель, современное игровое и учебное оборудование, чтобы в 2026 году он мог принять первых воспитанников. Это — реальный вклад в решение вопроса с очередностью в дошкольные учреждения Адлерского района и в создание комфортных условий для наших детей».

Член правления Alias Group по правовым вопросам Марина Черненко отметила, что компания уделяет внимание социальной инфраструктуре: «На главном курорте страны детей с каждым годом становится все больше, и мы хотим создать условия для того, чтобы место, где они проводят большую часть своей жизни, было комфортным, красивым и максимально удобным».

Здание детского сада рассчитано на 10 групп по 15–19 детей в возрасте от полутора до семи лет. В четырехэтажном корпусе общей площадью 4 тыс. кв. м предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также «комната живой природы». Внутреннее пространство разработано дизайнером Ксенией Херас, для каждого этажа выбрано отдельное цветовое решение.

Территория рядом с садом благоустроена с учетом тропического климата. Высажены южные породы деревьев и кустарников, разбиты цветники и газоны, оборудованы площадки с теневыми навесами. При этом удалось сохранить пицундские сосны, произрастающие на участке.

Для безопасности предусмотрены ударопоглощающие покрытия на спортивных площадках, современное оборудование отвечает стандартам экологичности, а входные группы адаптированы для безбарьерного доступа.

Мария Удовик