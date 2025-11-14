Рэпера Obe1Kanobe приговорили к 8 годам строгого режима за покушение на сбыт наркотиков

Видновский городской суд Подмосковья признал виновным в покушении на сбыт наркотических веществ рэпера Никиту Вартикова, выступающего под псевдонимом Obe1Kanobe. Его приговорили к восьми годам строгого режима, сообщили в управлении прокуратуры по Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Obe1Kanobe

Фото: @obe1kanobe_hf Obe1Kanobe

Фото: @obe1kanobe_hf

Суд установил, что подсудимый оборудовал парник в съемной квартире в поселке Совхоз имени Ленина. Всего в помещении обнаружили 22 куста конопли и 900 граммов расфасованных листьев наркотикосодержащих растений. Следствие пришло к выводу, что рэпер планировал продавать.

Никиту Вартикова задержали в марте 2025 года. Гособвинение просило назначить ему 11 лет строгого режима. Фигурант признал вину и назвал вменяемое преступление частью сценического образа. Защита планирует обжаловать приговор.

Никита Черненко