Рэпер Obe1Kanobe признал вину по делу о покушении на сбыт наркотиков
Рэпер Никита Вартиков, известный под псевдонимом Obe1Kanobe, признал вину по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. При этом подсудимый считает вменяемое преступление частью его сценического образа.
Рэпер Obe1Kanobe
Фото: @obe1kanobe_hf
О задержании рэпера МВД сообщило в марте 2025 года. По данным ведомства, обвиняемый оборудовал парник в арендованной квартире в поселке Совхоз имени Ленина. При обыске в доме нашли 22 куста конопли, емкости с ее листьями и оборудование для выращивания растений.
Сегодня Видновский городской суд Подмосковья приступил к рассмотрению дела против Никиты Вартикова. 3 ноября «РИА Новости» сообщило, что рэпер не признает вину и не согласен с квалификацией обвинения. При этом он не отрицает, что выращивал марихуану.