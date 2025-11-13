Рэперу Obe1Kanobe запросили 11 лет за покушение на продажу наркотиков

Гособвинение в ходе прений в Видновском городском суде Подмосковья запросило 11 лет колонии для рэпера Никиты Вартикова, известного как Obe1Kanobe. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщило ТАСС.

Рэпера задержали в марте 2025 года. МВД утверждало, что подсудимый оборудовал парник и выращивал марихуану в квартире в поселке Совхоз имени Ленина. При обыске в доме нашли 22 куста конопли, оборудование для выращивания растений и емкости с листьями растения.

Господин Вартиков признал вину. Он назвал вменяемое преступление частью сценического образа. Один из участников процесса рассказал ТАСС, что рэпер пожертвовал 30 тыс. руб. в благотворительный фонд «Вера и дело» для «восстановления социальной справедливости».

Никита Черненко