В Краснодаре опровергли слухи об отмене школьных льгот для детей участников СВО

Администрация Краснодара опровергла распространяемую в мессенджерах и социальных сетях информацию об отмене бесплатного питания для детей участников специальной военной операции. В городском департаменте образования уточнили, что данная мера социальной поддержки продолжает действовать в полном объеме, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Согласно решению городской думы Краснодара, детям участников СВО предоставляется бесплатное одноразовое горячее питание на основании подтверждающих документов, которые оформляются один раз на весь период обучения ребенка.

В департаменте также сообщили, что аналогичное фото, использованное в ложных публикациях, было зафиксировано в сети еще в 2010 году. В ходе проверки образовательных учреждений фактов размещения подобных объявлений не выявлено.

Муниципалитет призвал жителей воздерживаться от распространения непроверенной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники.

«Ъ-Кубань» писал, что Роспотребнадзор по Краснодарскому краю опроверг распространяемую в мессенджерах и социальных сетях информацию о якобы поступившей в продажу загрязненной мазутом рыбе, выловленной у побережья Крыма и Кубани. Контроль распространяется и на искусственно выращенные мидии — в них также не обнаружено превышения допустимых показателей загрязняющих веществ.

Мария Удовик