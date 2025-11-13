Роспотребнадзор опроверг слухи о «загрязненной мазутом» рыбе

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю опроверг распространяемую в мессенджерах и социальных сетях информацию о якобы поступившей в продажу загрязненной мазутом рыбе, выловленной у побережья Крыма и Кубани. Об этом сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как сообщили в региональном управлении ведомства, каждая партия рыбы, выловленной в акватории Черного моря, проходит обязательные лабораторные исследования. По результатам проверок специалисты не выявили проб с отклонениями от установленных гигиенических нормативов.

Контроль распространяется и на искусственно выращенные мидии — в них также не обнаружено превышения допустимых показателей загрязняющих веществ.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вся рыбная продукция, поступающая на потребительский рынок Краснодарского края, соответствует требованиям качества и безопасности.

Информация о загрязненной рыбе признана ложной.

Мария Удовик