«Росатом» и МАГАТЭ 14 ноября проведут консультации по Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Переговоры пройдут в Калининграде.

«У нас впереди очередные консультации. С МАГАТЭ. Они будут с пятницы, уже послезавтра,— сказал господин Лихачев журналистам. — Мы, конечно, будем ставить вопросы и в целом безопасности этого крупнейшего в Европе атомного энергетического объекта, и о конкретных шагах, которые будем предпринимать по координации с МАГАТЭ с целью недопущения какой бы то ни было ядерной аварии».

7 октября в районе Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня, которого Украина и Россия достигли при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Прекращение огня было необходимо для ремонта линии энергоснабжения «Ферросплавная-1», которая была отключена от станции полгода назад. Работы планировалось провести в ноябре под контролем МАГАТЭ.

ЛЭП «Ферросплавная-1» остается одним из ключевых элементов внешнего энергоснабжения ЗАЭС, которая с сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию — реакторы находятся в режиме холодного останова. С 23 сентября станция получала электричество от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов и повреждений линий. Ранее уже был отремонтирован участок линии «Днепровская» 750 кВ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что восстановление «Ферросплавной-1» важно для обеспечения ядерной безопасности. В октябре он оценивал ситуацию как крайне нестабильную.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Анастасия Домбицкая