Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановили после ремонта

Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» на Запорожской АЭС введена в работу после ремонта. Об этом сообщила пресс-служба станции, информацию подтвердил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Спустя 30 дней после потери внешнего электропитания на ЗАЭС возобновили подачу электричества для обеспечения собственных нужд станции. Пока продолжаются восстановительные работы на второй линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», уточнили на станции.

В пресс-службе ЗАЭС рассказали, что российская сторона просила господина Гросси посодействовать в установлении режима тишины для проведения ремонта. «После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины»,— уточнили на ЗАЭС.

23 сентября была повреждена опора линии электропередачи «Днепровская». Запорожская АЭС месяц работала на резервных дизельных генераторах. 18 октября МАГАТЭ сообщило, что ремонтные бригады приступили к восстановлению линий энергоснабжения, идущих к станции. МИД РФ также говорил о получении гарантий безопасности ЗАЭС со стороны Украины.