Ректор УГМУ Ольга Ковтун уйдет в отставку после выборов главы вуза

Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун покинет занимаемый пост после проведения конференции по выборам главы вуза, следует из выписки протокола заседания ученого совета организации. Согласно документу, в качестве кандидатов на руководящую должность были утверждены четыре человека, в число которых госпожа Ковтун не вошла.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ольга Ковтун

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из протокола, на пост ректора претендуют первый проректор УГМУ Татьяна Бородулина, проректор по образовательной деятельности вуза Алексей Ушаков, заместитель директора по научной работе Центра специализированных видов медицинской помощи Уральского институт травматологии и ортопедии Кирилл Бердюгин и директор Уральского научного исследовательского института охраны материнства и младенчества Юрий Семенов.

Согласно положению о выборах ректора, претенденты должны обладать профессиональным образованием в области управления и высшим образованием, иметь ученую степень или звание, опыт работы на руководящих должностях, стаж научной или научно-педагогической деятельности, и быть младше 70 лет. Ольга Ковтун достигнет предельного возраста для руководителя университета в октябре 2025 года.

Ольга Ковтун возглавляет УГМУ с 2018 года. Ранее, с 1998 года, она работала профессором кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральской государственной медицинской академии (УГМА.— сейчас УГМУ), с 1999 года — заместителем министра здравоохранения Свердловской области. В 2006 году была назначена советником заместителя председателя правительства региона по социальной политике, одновременно заведовала кафедрой неврологии детского возраста и неонатологии. С 2007 года работала проректором по научной работе и инновациям УГМУ и заведовала кафедрой педиатрии и неонатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ПП). В 2015 году перешла в правительство Пермского края: занимала должность заместителя председателя правительства по вопросам социальной политики, министра здравоохранения региона. В 2017 году вернулась в УГМУ: работала первым проректором вуза и профессором кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП.

Как сказано в положении о выборах ректора УГМУ, список кандидатов направили в аттестационную комиссию Министерства здравоохранения РФ. В случае согласования двух и более претендентов ученый совет университета назначит дату проведения конференции по выборам ректора. В ней смогут принять участие работники и обучающиеся университета, которые в ходе тайного голосования изберут нового главу вуза сроком на пять лет.

УГМУ был основан в 1930 году. По данным агентством RAEX на 2025 год, университет входит в сотню лучших вузов России (занимает 93-ю позицию в рейтинге). Всего в УГМУ обучаются более 7 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов и слушателей на 58 кафедрах восьми факультетах и отделениях, 40 клинических базах в лечебно-профилактических учреждениях, научно-исследовательских институтах медицинского профиля, органах и учреждениях Роспотребнадзора, аптеках Екатеринбурга и Свердловской области.

Василий Алексеев