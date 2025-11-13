Более 30 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 14 ноября, более 30 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: Бершанской, Яркая, Медовая, Титова и Михалева. С 09:00 до 15:00 света не будет на улицах: Севастопольский 2-й проезд, Песчаная, Станкостроительная, Южная, Бершанской, Фадеева, 40 лет Победы, Янтарная, Ягодина, Бульварная, Северная, Красная, Буденного, Кутузова, Стасова, Садовая, Свободная, Седина, Тракторный переулок, Суворова, Янковского, Коммунаров, Путевая, Железнодорожная, Переходная, Ставропольская, Черноморская и Вишняковой.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина