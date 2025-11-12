«Семерка» потеряла Украину

Главы МИДов стран—членов G7 провели встречу в канадской провинции Онтарио. Одним из ключевых пунктов ее повестки дня должны были стать дальнейшие действия западных союзников в отношении украинского кризиса. Но оказалось, что по этому вопросу «семерка» окончательно раскололась на два лагеря и некогда единого евроатлантического фронта поддержки Киева больше не существует. В итоге украинская тема на министерской встрече G7 в Канаде отошла на второй план.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече в Онтарио члены «семерки» продемонстрировали разные подходы к украинской теме (на фото главы внешнеполитических ведомств США, Германии и Италии Марко Рубио, Йоханн Вадефуль и Антонио Таяни)

Встреча глав МИДов стран—членов G7, проходившая 11–12 ноября в провинции Онтарио, завершила год канадского председательства в «семерке», столкнувшейся с многочисленными внутренними проблемами и кризисами после возвращения в Белый дом президента Трампа.

«Западные дипломаты в частном порядке заявляют, что деятельность G7 все больше определяется сглаживанием непредсказуемости США, а не формированием коллективной глобальной стратегии»,— написала 12 ноября украинская газета The Kyiv Post. Как заявил изданию европейский дипломат, страны G7 ждут от США лидерства в отношении украинского кризиса, однако при президенте Трампе оно было утрачено.

Саммит лидеров G7, состоявшийся в июне этого года в канадском Кананаскисе, в отличие от предыдущих лет не позволил его участникам принять заявление по Украине из-за отказа американской стороны включить в итоговый документ прежние жесткие формулировки по отношению к России. Канадская сторона была вынуждена признать, что причиной отсутствия совместного заявления стали США, а раздосадованный президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул встречу, заявив, что «дипломатия находится в кризисе».

В последующие месяцы членам «семерки» так и не удалось заметно сблизить свои позиции по Украине с президентом Трампом.

Несмотря на все его колебания и введение санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», он по-прежнему рассчитывает на завершение украинского конфликта, а не на его продолжение, отказывается финансировать Украину и не исключает возможности встречи с Владимиром Путиным.

Говоря об американской повестке на совещании глав МИДов стран G7, представитель Госдепа США Томми Пиготт заявил, что «в центре внимания будет находиться продвижение мирных инициатив президента Трампа по Украине и сектору Газа». Общей же задачей участвующего во встрече госсекретаря Марко Рубио, по словам Пиготта, станет «продвижение интересов США, касающихся мира и безопасности, стратегического сотрудничества и глобальной стабильности».

Сам Марко Рубио перед встречей с западными коллегами написал в соцсети X, что в ходе совещания глав МИДов G7 он будет обсуждать «много критически важных вопросов, поставив во главу угла благополучие и безопасность американцев».

В день открытия встречи в Онтарио Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные зарубежной финансовой помощи Киеву за 2025 год, из которых следует, что в уходящем году в списке его западных доноров отсутствуют США.

Единственным источником получения американских денег Киевом остается фонд Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund.

Созданный в декабре прошлого года уходящей администрацией президента Байдена, которая внесла в него $20 млрд в рамках кредита Украине, компенсируемого за счет процентов с замороженных российских активов, этот фонд считается структурой Всемирного банка и не контролируется Вашингтоном.

К середине 2025 года из него было выделено более $3,5 млрд, полный же объем ($20 млрд), как ожидается, будет выплачен Украине к концу первого полугодия 2026 года. В то же время данные НБУ свидетельствуют о поступлениях от европейских стран, стран G7, не входящих в ЕС,— Великобритании, Канады, Японии, а также МВФ и Всемирного банка.

Кроме того, как сообщило 11 ноября издание Politico, Евросоюз не успевает согласовать выделение средств Украине в рамках так называемого репарационного кредита, учитывая, что новая встреча европейских лидеров запланирована на середину декабря, а деньги у Киева могут закончиться уже весной.

Как отмечает Politico, даже в случае одобрения достигнутое ЕС «соглашение по репарационному кредиту будет слишком поздним, так как потребуются месяцы на то, чтобы провести аспекты договоренности через парламенты европейских стран, в том числе во Франции и Германии».

В связи с этими обстоятельствами и не желая повторять осечку с темой поддержки Украины, уже происшедшую на саммите G7 в Кананаскисе, глава МИД Канады Анита Ананд в качестве хозяйки министерской встречи в Онтарио повторила традиционный для «семерки» тезис о поддержке Украины как одном из приоритетов западного клуба. Однако при этом не стала давать никаких конкретных обещаний о новой помощи Киеву.

Учитывая дальнейшее размывание украинской повестки G7 в 2025 году из-за острых разногласий между членами клуба по многим вопросам международных отношений, пример того, как нужно продолжать поддерживать Украину во все более неблагоприятных условиях, на встрече G7 в Онтарио продемонстрировала глава МИД Великобритании Иветт Купер.

Она сообщила о том, Лондон предоставит Украине дополнительные £13 млн в качестве помощи для восстановления энергетической инфраструктуры, в то время как Россия, по ее словам, «пытается погрузить Украину во тьму на пороге холодной зимы».

Тему помощи Украине в этом же ключе подхватил на встрече в Канаде глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, сообщивший, что в преддверии зимы Берлин выделит Украине дополнительно €40 млн на восстановление энергетической инфраструктуры. «Мы помогаем добиться того, чтобы квартиры были теплыми и освещенными»,— заявил германский министр.

Впрочем, как отмечает агентство DPA, из-за сокращения госбюджета объем предоставляемой Берлином гуманитарной помощи Украине был существенно сокращен. В 2024 году он составлял свыше €400 млн, а в этом году будет более чем вдвое меньше.

Определенная смена акцентов по отношению к украинскому кризису и России происходит и в позиции еще одного члена G7 — Японии. После того как правительство в Токио возглавила Санаэ Такаити, японская позиция сближается с американской и отдаляется от европейской.

Как заявил генсек кабинета министров Минору Кихара, Япония в связи с ситуацией вокруг Украины будет принимать меры исходя из того, какие шаги эффективны для установления мира, а также из своих национальных интересов. Комментарий высокопоставленного функционера прозвучал в ответ на вопрос, будет ли Япония вводить новые экономические санкции против РФ.

По сообщениям японских СМИ, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на недавних переговорах с президентом США Дональдом Трампом сообщила ему, что Токио не сможет отказаться от поставок СПГ из РФ, и попросила с пониманием отнестись к этому обстоятельству.

