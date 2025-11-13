В Челябинске закрыт спор о взыскании с сына экс-губернатора долга перед отцом

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по требованию бывшего губернатора Бориса Дубровского взыскать задолженность в размере 51,2 млн руб. с сына Александра Дубровского. Решение принято в рамках дела о банкротстве последнего 12 ноября, сообщает суд.

Заявление о включении задолженности сына перед отцом в реестр требований Александра Дубровского направил в феврале 2024 года финансовый управляющий Бориса Дубровского, на тот момент тоже проходившего через процедуру реализации имущества.

В мае этого года арбитражный суд региона прекратил производство по делу о банкротстве бывшего губернатора, так как все долги перед кредиторами в размере 8,8 млн руб. погасил челябинский бизнесмен Денис Кашигин. Полномочия финансового управляющего с закрытием дела были прекращены.

«Поскольку в установленный судом срок от заинтересованных лиц заявлений о присоединении к рассматриваемому требованию не поступило, производство по требованию Дубровского Бориса Александровича в размере 51,2 млн руб. прекращено»,— сообщил суд.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александр Дубровский был признан банкротом по его собственному заявлению в ноябре 2023 года. Суд ввел в отношении сына экс-губернатора процедуру реализации имущества. Сумма долга превышает 274 млн руб.

Борис Дубровский стал банкротом в феврале 2023 года по заявлению магнитогорского АО «ПО “Монтажник”» из-за долга 37 млн руб. Впоследствии экс-главе региона удалось сократить сумму до 9,7 млн руб. С учетом погашения части долга в рамках исполнительного производства размер требований «Монтажника» к Борису Дубровскому к окончанию его банкротства составил 6,6 млн руб.

В августе МВД объявило бывшего губернатора в розыск. По данным „Ъ“, это связано с уголовным дело о растрате 33 млрд руб. при исполнении госконтрактов на ремонт и строительство дорог в Челябинской области.