Кредиторы не отпускают экс-губернатора

Совкомбанк и конкурсный управляющий магнитогорского АО «Производственное объединение “Монтажник”» не смогли оспорить решение о прекращении процедуры банкротства бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Апеллянты указывали на то, что дело не может быть закрыто пока не рассмотрено требование «Монтажника» к экс-губернатору в размере около 1 млрд руб. Оно основано на заявлении о привлечении Бориса Дубровского к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, по которому пока нет решения. Суд постановил, что оснований для отмены решения нет, так как все долги, включенные в реестр кредиторов, погасил предприниматель Денис Кашигин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд признал экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского банкротом в феврале 2023 года

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Арбитражный суд признал экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского банкротом в феврале 2023 года

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным и обоснованным решение о прекращении дела о банкротстве экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Обжаловать определение первой инстанции от 12 мая пытались конкурсный управляющий АО «ПО “Монтажник”» Елена Соломка и АО «Совкомбанк». Постановление апелляционной инстанции опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Челябинской области прекратил дело о банкротстве Бориса Дубровского после удовлетворения всех включенных в реестр кредиторов требований на общую сумму 8,8 млн руб. челябинским предпринимателем Денисом Кашигиным.

С этим решением не согласился основной кредитор экс-губернатора — ПО «Монтажник» в лице конкурсного управляющего, а также Совкомбанк, который в свою очередь является кредитором магнитогорского предприятия.

Еще в августе 2023 года ПО «Монтажник» в рамках дела о банкротстве Бориса Дубровского направило заявление о включении 930 млн руб. в реестр требований кредиторов. Рассмотрение было приостановлено до вынесения решения по обособленному спору о привлечении экс-губернатора, его сына Александра Дубровского и ряда других лиц к субсидиарной ответственности по долгам магнитогорского предприятия. Это заявление не рассмотрено.

Конкурсный управляющий «Монтажника» и Совкомбанк в апелляционных жалобах указывали, что кредиторы заинтересованы в максимально полном, а не частичном погашении задолженности, и настаивали на том, что пока не рассмотрено требование предприятия, основанное на заявлении о субсидиарной ответственности, банкротство Бориса Дубровского не должно быть прекращено.

«Прекращение производства по делу приведет к невозможности оспаривания совершенных должником сделок в связи с истечением сроков исковой давности и сроков хранения сведений. Также это приведет к утрате имущества должника»,— указано в обосновании требований апеллянтов.

Также они считают, что погашение Денисом Кашигиным задолженности Бориса Дубровского является злоупотреблением правом со стороны предпринимателя.

Против прекращения процедуры банкротства Бориса Дубровского также выступала его финансовый управляющий Тамара Демидова. В суде первой инстанции она просила приостановить, а не закрыть дело, указывая на сохранение «реальной возможности» привлечения Бориса Дубровского к субсидиарной ответственности и, как следствие, возникновение у ПО «Монтажник» права требования на сумму около 1 млрд руб.

Апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения, указав, что вероятность взыскания с экс-губернатора долгов «Монтажника» не является препятствием для прекращения банкротства. Сделки можно оспаривать в судебном порядке вне дела о несостоятельности, а сохранности имущества добиваться требованиями об обеспечительных мерах.

Кроме того, суд указал, что в июне этого года рассмотрение заявления о субсидиарной ответственности было приостановлено до вступления в законную силу решения по другому обособленному спору — о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей «Монтажника» по заявлению Анны Дубровской.

«В таких условиях сохранение процедуры банкротства при условии погашения реестровых требований не отвечает балансу интересов заинтересованных лиц, ведет к накоплению процессуальных издержек, погашаемых за счет должника, и имеет существенные ограничения для гражданина, которые в подобных обстоятельствах чрезмерны и не обоснованы»,— говорится в решении суда.

Арбитражный суд Челябинской области признал Бориса Дубровского банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов в феврале 2023 года, а в январе 2024-го — реализации имущества по заявлению АО «ПО “Монтажник”» из-за задолженности в размере более 37 млн руб. В рамках дела о банкротстве предприятия суд признал незаконными платежи предприятия в пользу экс-губернатора на сумму более 37 млн руб. и обязал вернуть деньги. Суд подтвердил аффилированность «Монтажника» и Бориса Дубровского, который никогда не входил в состав учредителей предприятия и не руководил им. Пытаясь оспорить взыскание, экс-губернатор настаивал на том, что направлял предприятию гораздо большие суммы, чем впоследствии возвращались ему. В декабре 2024 года Арбитражный суд Уральского округа снизил сумму взыскания до 9,7 млн руб. С учетом погашения части долга в рамках исполнительного производства размер требований «Монтажника» к Борису Дубровскому составил 6,6 млн руб.

В марте суд разрешил челябинскому предпринимателю Денису Кашигину погасить все долги бывшего главы региона, включенные в реестр кредиторов. Кроме «Монтажника», это задолженность перед Кириллом Мухиным в размере 1,01 млн руб. и Межрайонной инспекцией ФНС №32 по Челябинской области — 702,6 тыс. руб. В начале апреля суд признал удовлетворенными все требования кредиторов.

Юлия Гарипова