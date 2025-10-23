Председатель Ростовской Думы раскритиковала электросамокаты

Председатель Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева поддержала идею запрета электросамокатов. Об этом парламентарий рассказала на встрече с журналистами, пишут «Ведомости Юг».

По словам госпожи Новосельцевой, в столице региона исторически сложились достаточно узкие улицы, и выделить отдельные полосы для альтернативных видов транспорта сложно, так как это может усилить пробки на дорогах. При этом водители электросамокатов зачастую сами нарушают правила дорожного движения. Лидия Новосельцева также отметила, что дорожки для более безопасного транспорта – велосипедов – следует выделять в новых микрорайонах Ростова-на-Дону, где их можно организовать без ущерба для пешеходного и автомобильного движения.

Константин Соловьев