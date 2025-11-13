Большая часть трат россиян в ноябрьские праздники пришлась на рестораны и развлечения

В 2025 году бронирования отелей россиянами выросли на 73%, а сумма их расходов увеличилась на треть. Об этом свидетельствуют данные ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.



Наиболее востребованным направлением для внутреннего туризма на праздничных выходных стала Москва. На нее пришлось 18% от всех бронирований по стране. На втором месте Санкт-Петербург (12,3%). Замыкает тройку лидеров Адлер (5,1%). В пятерку также вошли Калининград (4,4%) и Сочи (4,1%). В этом году россияне стали меньше экономить и выбирали отели, средняя стоимость размещения в которых составляла 8,4 тыс. руб. В прошлом году стоимость составляла 8 тыс. руб. за ночь.

Из основных «отпускных» категорий наибольшая сумма расходов у клиентов ВТБ пришлась на кафе и рестораны (6 млрд руб.), авиаперелеты (1,1 млрд руб.) и культурный досуг – театры и кино (894 млн руб.).