МЭА: санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» угрожают ситуации на мировом рынке

Санкции США и Великобритании против российских нефтекомпаний ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) и «Роснефть» (MOEX: ROSN) создают риски для мирового энергорынка. В ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) отметили, что такие риски выходят за пределы РФ, передает ТАСС.

В отчете МЭА указывается, что санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» приводят к операционным сбоям. 10 ноября ЛУКОЙЛ объявил о форс-мажоре на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений — Западная Курна-2 в Ираке, поскольку власти страны приостановили выплаты российской компании. Власти Болгарии стремятся национализировать крупнейший НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе. Румынский нефтеперерабатывающий завод Petrotel в Плоешти, принадлежащий российской компании, может также перейти под контроль государства на ограниченный срок. Все это, как следует из отчета, может усложнить ситуацию на энергорынках Восточной Европы.

МЭА сохранило прогноз по добыче сырой нефти в России на уровне 9,3 млн баррелей в сутки. В отчете отметили, что этот показатель может снизиться. В октябре доходы России от экспорта нефтепродуктов составили $13,13 млрд. Это на $380 млн меньше сентябрьского показателя и на $2,31 млрд меньше прошлогоднего, сообщили в отчете. К сентябрю физические объемы экспорта снизились до 7,35 млн б/с, что на 80 тыс. б/с ниже показателя за аналогичный период в 2024 году.

22 октября США ввели санкции против компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также 34 их дочерних структур. Меры предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. В конце октября российская компания подтвердила Reuters, что ищет покупателей для своих зарубежных активов и может при необходимости ходатайствовать о продлении отсрочки санкций, которая позволяет до 21 ноября проводить с ней некоторые операции.