Reuters: ЛУКОЙЛ попросил США продлить отсрочку санкций на некоторые операции

Российская нефтекомпания ЛУКОЙЛ направила запрос в Минфин США с просьбой продлить отсрочку санкций, которая позволяет до 21 ноября проводить с ней некоторые операции. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, ЛУКОЙЛу нужно больше времени, чтобы выполнить свои обязательства и изучить все предложения по его иностранным активам. В конце октября российская компания подтвердила Reuters, что ищет покупателей для своих зарубежных активов и может при необходимости ходатайствовать о продлении лицензии Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC).

22 октября США ввели санкции против компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также 34 их дочерних структур. Меры предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес.

В конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о предложении Gunvor приобрести Lukoil International GmbH, владеющую зарубежными активами компании. Позднее Gunvor отозвала оффер из-за отказа Минфина США выдать нефтетрейдеру лицензию на ведение бизнеса до завершения конфликта на Украине. 12 ноября издание Financial Times со ссылкой на источники заявило, что российская нефтекомпания рискует потерять зарубежные активы на сумму в €14 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть повисла в воздухе».