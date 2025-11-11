Bloomberg: в Европе началась «настоящая драка» за активы ЛУКОЙЛа

В Европе началась борьба за активы ЛУКОЙЛа, сообщает Bloomberg. Несколько стран требуют от США лицензии на использование нефтеперерабатывающих заводов компании после введения санкций.

Глава отдела геополитики Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз отметил, что после отказа Министерства финансов США от предложения Gunvor о полном поглощении активов ЛУКОЙЛа, ситуация обострилась. По его словам, хотя рынки нефти имеют резервы для компенсации перебоев, в секторе нефтепереработки ситуация иная. ««Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами ЛУКОЙЛа»,— сказал господин Бронз.

Как отмечает агентство, в Болгарии идут переговоры с Минфином США по поводу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Болгарские власти стремятся сохранить его работу и, возможно, взять его под полный контроль.

В октябре США и Великобритания ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Нефтетрейдер Gunvor предложил выкупить зарубежный актив компании LUKOIL International GmbH. ЛУКОЙЛ согласился на сделку, но Минфин США отказался выдать Gunvor лицензию на ведение бизнеса до завершения конфликта на Украине. После этого нефтетрейдер отозвал предложение. Советник президента Румынии по экономическим вопросам Раду Бурнете допустил, что власти могут купить активы ЛУКОЙЛа на территории страны.

