Reuters: ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на месторождении Западная Курна-2 в Ираке

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений — Западная Курна-2 — после введения США санкций в отношении российской компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Месторождение находится на юге Ирака.

Компания уточнила в письме министерству нефти Ирака, что ситуация не позволяет продолжать работу на месторождении. Если причины форс-мажора не будут устранены в ближайшие полгода, ЛУКОЙЛу придется полностью прекратить добычу на Западной Курне-2, сказал Reuters неназванный представитель иракской нефтяной отрасли.

По словам собеседников агентства, Ирак приостановил денежные выплаты ЛУКОЙЛу. Кроме того, по информации источников, иракские власти аннулировали натуральную выплату компании в размере около 4 млн баррелей сырой нефти. Представитель министерства нефти Ирака добавил, что полученные от деятельности в Ираке деньги ЛУКОЙЛа будут заморожены из-за санкций США, пока не будет урегулирована ситуация на месторождении. Ирак не может сотрудничать с компаниями, находящимися под санкциями, пояснил источник Reuters.

ЛУКОЙЛ выиграл тендер на освоение Западной Курны-2 в 2009 году. Коммерческая добыча нефти началась на месторождении в 2014-м. Более 90% запасов сосредоточены в залежах Мишриф и Ямама.

В октябре США и Великобритания ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Нефтетрейдер Gunvor предложил российской компании выкупить ее зарубежный актив LUKOIL International GmbH. ЛУКОЙЛ согласился на сделку, однако Минфин США отказался выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. После этого нефтетрейдер отозвал предложение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть повисла в воздухе».