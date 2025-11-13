Президент Макрон рискнул, но не выпил шампанского

Национальная ассамблея приняла решение, которое ставит крест на главной реформе второго президентского срока Эмманюэля Макрона. Пенсионная система, ради изменения которой президент пошел на политический риск и в итоге утратил парламентское большинство, фактически возвращается в исходную точку, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Вечером 12 ноября Ассамблея проголосовала за приостановку пенсионной реформы — ключевого проекта макронизма. Решение, принятое 255 голосами против 146, стало результатом альянса социалистов, крайне правых и даже части центристов, согласившихся не доводить дело до вотума недоверия правительству Себастьена Лекорню.

Формально речь идет лишь о «приостановке», а не об отмене реформы, но даже вернуться к этому вопросу, не то что запустить ее снова, едва ли удастся до президентских выборов 2027 года.

Парламент высказался за то, чтобы повышение пенсионного возраста более не применялось.

Остались в силе некоторые условия для отдельных категорий работников, схемы пересчета стажа, до которых явно не дошли руки, но их реализация без основного закона становится юридически сомнительной.

Вслед за этим депутаты отменили так называемый белый год — заморозку социальных выплат и пенсий.

В правительстве вяло обсуждают возможность нового законопроекта — «реформы», более гибкой и рассчитанной на согласование с профсоюзами. Но очевидно, что политическая воля к продолжению борьбы ослабла. Ни премьер-министр, ни президент не готовы вновь рисковать стабильностью ради идеи, утратившей общественную поддержку.

Социалисты считают произошедшее своей победой.

«Мы очень гордимся тем, что только что произошло в стенах парламента»,— заявил лидер партии Оливье Фор. Но при этом добавил, что победа эта «промежуточная», поскольку «этот вопрос не исчезнет — он станет одной из главных тем президентских выборов 2027 года».

Провал реформы стал настоящим рождественским подарком для Марин Ле Пен и ее партии «Национальное объединение»: это доказательство того, что Макрон больше не способен проводить решения вопреки желаниям крайне правых.

Тем временем «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона выступила против компромисса, требуя не заморозки, а полной отмены реформы, чем вызвала раздражение у своих союзников-социалистов. «Я никогда не мог себе представить, что человек левых убеждений может призывать голосовать против социального прогресса»,— возмутился Оливье Фор.

Брюно Ретайо, лидер «Республиканцев», проголосовавших против приостановки реформы, назвал решение парламента «капитуляцией»: «Я поражен малодушием правительства, которое только что принесло будущее наших молодых поколений на алтарь собственного политического выживания. Безответственное решение, принятое под диктатом социалистов и при соучастии "Национального объединения", обойдется Франции в миллиарды». В Сенате, где он вновь займет место после отставки с поста министра внутренних дел, Ретайо намерен подключиться к борьбе за восстановление реформы. Ведь решение Ассамблеи неокончательное, слово теперь за Сенатом. «Мы восстановим пенсионную реформу»,— уже пообещал его председатель Жерар Ларше.

По оценке Счетной палаты, отказ от повышения пенсионного возраста приведет к дополнительным расходам в €13–15 млрд к 2030 году. Однако главный риск для Эмманюэля Макрона — не экономический, а политический.

Вот уже несколько раз с начала его второго срока президент оказывался в положении наблюдателя без реальных инструментов влияния. Сначала — когда избиратели лишили поддержки его партийный блок на европейских выборах, затем — когда в результате роспуска парламента и досрочных выборов он потерял большинство в Национальной ассамблее, далее — в момент серии отставок правительств во главе с назначенными им премьер-министрами. Сейчас его партия утратила инициативу, его премьер-министр Себастьен Лекорню ограничен в маневре, а парламентской поддержки фактически нет.

Пенсионная реформа была действительно необходима стране, и президент был готов поссориться с французами, чтобы ее провести. Поссориться удалось, а реформу все равно отменили — пока частично, но лишь политический самоубийца попробует ее восстановить накануне президентских выборов. Печальный итог для президента, но оптимистичный вывод для Франции: в действующей демократии президент не может делать то, что не нравится его согражданам.