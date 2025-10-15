Французский премьер решил попридержать коней

Правительство Франции готово заморозить главную реформу президента Эмманюэля Макрона — пенсионную, которая стоила стране настоящего парламентского раскола и месяцев уличных волнений. Она отложена «до нового президента», что, скорее всего, означает навсегда, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Вечером 14 октября дважды назначенный премьером Себастьен Лекорню выступил в Национальной ассамблее с краткой речью, которая должна была определить и программу, и судьбу его правительства. Его декларация о политических задачах ближайшего времени, произнесенная с трибуны Национальной ассамблеи, заняла всего полчаса. Без лишних вступлений, без риторических оборотов, с той скоростью, какой требует политическая необходимость, Лекорню изложил перед депутатами план действий своего кабинета.

Речь стала для него, по сути, первым экзаменом на выживание. После нескольких недель политического паралича Лекорню должен был показать, что способен объединить парламент хотя бы на время принятия бюджета. Он выбрал путь уступок — осторожных, но ощутимых.

Главной из них стала приостановка пенсионной реформы — первого и самого болезненного проекта второго срока Эмманюэля Макрона. Принятая в 2023 году и отодвинувшая возраст выхода на пенсию до 64 лет, она вызвала массовые протесты и глубокий разлад в обществе. Теперь Лекорню объявил, что правительство предложит парламенту «осенью приостановить действие реформы до президентских выборов». «Эта пауза должна вернуть доверие,— пояснил премьер.— Я чувствую, что реформа вызвала напряжение, тревогу, усталость».

Понятно, что отложить пенсионную реформу до президентских выборов — значит практически отложить ее навсегда.

Едва ли найдется такой безумец-кандидат в президенты, который включит в свою программу разморозку реформы, настолько непопулярной в обществе, что принимать ее пришлось с помощью ст. 49.3 конституции о принудительном утверждении закона без голосования. Ни граждане, ни парламент об этом не забыли. Повторяется ситуация с «желтыми жилетами», когда копеечное повышение цен на бензин привело в движение широкие массы: повышение отменили, но дух возмущения остался. Так и здесь — реформу готовы заморозить, но она уже капитально поссорила власть с соотечественниками.

Зал отреагировал мгновенно. Крайне левые и крайне правые — с возмущением, усиленным опасением, что тем самым Лекорню удастся расколоть общий фронт сторонников вотума недоверия. Социалисты, долго державшиеся настороженно, впервые за день зааплодировали премьеру. Лекорню, впрочем, не пошел так далеко, чтобы говорить об отмене закона. Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста «не произойдет до января 2028 года», посетовав при этом, что это обойдется Франции недешево — €400 млн в 2026 году и €1,8 млрд в 2027-м.

Далее премьер перешел к вопросу налогообложения крупных состояний, в котором, по его словам, требуется «исправление очевидных аномалий».

Он пообещал внести в бюджет на следующий год предложение о «временном вкладе» для самых богатых французов, средства от которого пойдут на «инвестиции в будущее — инфраструктуру, экологический переход, оборону».

Руководство правых «Республиканцев» (LR) сочло это едва ли не предательством. Президент партии Бруно Ретайо обвинил Себастьена Лекорню в том, что он «стал заложником социалистов» из-за «приостановки пенсионной реформы и молчания премьера по вопросу об иммиграции». «Левые не в правительстве, но именно они им руководят»,— с сожалением заметил бывший министр внутренних дел. Тем не менее глава парламентской группы республиканцев Лоран Вокье заявил, что его депутаты «не будут голосовать за вотум недоверия», отметив, что «главное сейчас — принять бюджет».

Премьер также напомнил о множестве безотлагательных вопросов, решение которых задержала чехарда с правительствами. Среди них, например, необходимость соглашения о будущем заморской территории Франции в Тихом океане Новой Каледонии. Принятое в Париже, оно было отвергнуто на самом архипелаге. Проект в тупике, и его надо снова сдвинуть с места. «Путь к примирению должен быть записан в конституции»,— сказал Лекорню.

Короткая, почти деловая речь Себастьена Лекорню — редкий случай для выступлений такого уровня. Премьер стремился не впечатлить, а удержаться. И, похоже, добился своего, вернув парламент в игру.

Теперь судьба правительства будет зависеть от того, удастся ли провести бюджет, не потеряв поддержки тех, кто сегодня при всех оговорках готов его поддержать. Против точно будут голосовать и «Непокорившаяся Франция» (LFI), заранее объявившая войну правительству Лекорню, и «зеленые», которых не убедила его вчерашняя речь, и соратники Марин Ле Пен, мечтающие о роспуске парламента. Однако дрогнули социалисты, справедливо считающие отступление правительства своей победой. А без социалистов судьба любых вотумов под вопросом.

Для Лекорню, впервые назначенного на свой пост всего месяц назад, это уже немало. Он сам сказал в интервью накануне: «У меня нет другой программы, кроме моей миссии — дать Франции бюджет. Я свободен». Свободен — но лишь настолько, насколько ему позволит, с одной стороны, президент Макрон, а с другой — Национальная ассамблея, где каждый голос может оказаться решающим. 16 октября два предложения о вотуме недоверия, выдвинутые крайне левыми из «Непокорившейся Франции» и крайне правыми лепенистами, будут поставлены на голосование. Только по его итогам станет ясно, выдержало ли правительство Лекорню первое испытание.

Алексей Тарханов