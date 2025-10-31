Марин Ле Пен был голос

Депутаты французского «Национального объединения» (RN) добились принятия своего текста в парламенте впервые за все время существования партии Марин Ле Пен. К тому же на весьма злободневную тему отмены франко-алжирских соглашений, пересмотра которых давно требуют правые. Для Марин Ле Пен 30 октября стало «историческим днем». О моральном значении и юридической ничтожности победы рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и вице-президент Национальной ассамблеи Себастьен Шеню

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и вице-президент Национальной ассамблеи Себастьен Шеню

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Когда председательствующий на парламентской сессии вице-президент Национальной ассамблеи и верный лепенист Себастьен Шеню объявил результат голосования, реакция зала последовала мгновенно: разочарованный гул слева и оглушительные аплодисменты справа. Принятая 30 октября ассамблеей резолюция «призывает власти денонсировать соглашения», заключенные между Парижем и Алжиром.

Споры в амфитеатре вылились в открытые оскорбления со стороны левых, которые напомнили, что партию Марин Ле Пен основали ветераны алжирской войны, поклонники мятежных военных Секретной вооруженной организации, боровшейся за сохранение Алжира в качестве французской территории, бомбами и пулями требовавших от генерала де Голля отказаться от идеи независимости и переговоров с боевиками «Фронта национального освобождения».

«Расисты», «коллаборационисты», «петенисты» — все полагающиеся грубости были произнесены в адрес крайне правых, как и привычные обвинения в «антиарабских настроениях».

Правые отвечали левым, что те выступают «пятой колонной Алжира». Мало сказать, что единодушия в зале не было.

Формально партия Ле Пен лишь требует, чтобы для всех иностранцев в стране действовали одинаковые правила. Раз Французского Алжира не существует с 1962 года, значит, и левым пора согласиться с логическим выводом: нет оснований для привилегий гражданам независимого и в последнее время недружественно настроенного государства.

Инициатива RN касается соглашения от 27 декабря 1968 года, предоставившего гражданам Алжира особые льготы при пребывании и трудоустройстве во Франции. Правые депутаты оценивают стоимость этих преференций для французского бюджета примерно в €2 млрд в год. О разрыве соглашения стали настойчиво говорить после того, как власти Алжира начали отказываться принимать назад своих граждан, высылаемых из Франции, обставляя каждый случай непроходимыми административными требованиями.

30 октября Марин Ле Пен могла праздновать свою первую парламентскую удачу, что она с удовольствием и сделала: «Это историческая победа RN. Я благодарю тех, кто остался верен своим убеждениям».

Но, вероятно, она все же понимает, что победа эта, во-первых, почти случайна, а во-вторых, остается лишь символической.

Впервые вместе с лепенистами голосовали их вчерашние противники — правые «Республиканцы» (LR) и даже центристы из партии «Горизонты» (Horizons) бывшего макроновского премьера Эдуара Филиппа. Но даже в этом составе требование «денонсации франко-алжирских соглашений 1968 года» прошло с перевесом всего в один голос — 185 против 184.

«Внешняя политика Франции не делается с помощью парламентских резолюций»,— резко отреагировал в конце дня премьер-министр Себастьен Лекорню, хотя добавил, что «открыт к возможному пересмотру» договора. С точки зрения дипломатии последствия голосования равны нулю, а может быть, даже усугубят ситуацию. Вопросы внешней политики — это прерогатива президента Эмманюэля Макрона и МИДа. Теоретически парламент может лишь «попросить правительство действовать», но никак не обязать его. И Алжир, несомненно, воспримет это просто как очередной недружественный жест, едва ли посчитав демарш крайне правых официальным сигналом к пересмотру отношений.