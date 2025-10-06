Правительство назначили к ужину и уволили к обеду

Во Франции обсуждают последствия скоропостижной отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, продержавшегося меньше месяца и назначившего правительство, просуществовавшее от ужина до обеда. Правые и левые уже делят многочисленные шкуры — от парламента до президента. Ждут выступления Эмманюэля Макрона, но тот, похоже, намерен заставить себя ждать. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Сегодня министры несостоявшегося правительства Себастьена Лекорню собрались в резиденции премьер-министра на последний, недружеский обед. За столом, однако, не хватало министра внутренних дел, лидера «Республиканцев» Брюно Ретайо. Хотя этот человек, вызвавший правительственный кризис, уже заявил, что он тут «ни при чем», все считают его и его партию главными виновниками неудавшейся попытки Себастьена Лекорню собрать правительство «народного компромисса».

Как рассказывают, резкую перемену в настроениях главы «Республиканцев», согласившегося поддержать правительство и стать в нем одним из ключевых министров, вызвало назначение на пост министра обороны Брюно Ле Мэра. Политик, семь лет руководивший финансами и экономикой Франции, воплощает в общественном мнении макронизм. Брюно Ретайо был в ярости, потому что премьер-министр скрыл от него это назначение. «Республиканцы» объявили, что не собираются становиться «костылем» для выдвиженцев Эмманюэля Макрона.

Узнав об этом, Лекорню немедленно подал в отставку. В своем прощальном обращении к соотечественникам на ступенях своей резиденции в Матиньонском дворце он объяснил, что непримиримые интересы различных партий и их эгоизм разорвали правительство, не дав ему начать работать. «Нельзя быть премьер-министром, когда условия для этого не выполнены»,— подвел он итог.

Правительство Лекорню похоронили без особых сожалений, скорее с удивлением — уж слишком коротким было его правление.

Доброе слово в его адрес обронил разве что первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор: «Я задавался вопросом, остался ли в этой стране хоть один голлист. Один все же остался — и он ушел с достоинством и честью». Левые уже кричат о том, как был неправ президент, отказавшись назначить кандидата «Нового народного фронта» и начав тем самым чехарду с вотумами доверия и недоверия, погубившими уже три правительства.

Назначение нового премьер-министра — исключительная прерогатива президента. Однако после неудач Мишеля Барнье, Франсуа Байру и Себастьена Лекорню ему едва ли стоит снова выбирать фигуру из того же круга политиков. Ну, а назначить представителя левых — значит вызвать недовольство правых. Лидер «Республиканцев» Брюно Ретайо сегодня предупредил, что его партия «не потерпит премьер-министра, выдвинутого левыми».

Другой вариант — роспуск Национальной ассамблеи и проведение новых парламентских выборов, чтобы получить пусть одну, но устойчивую силу, способную поддерживать правительство, будь то справа или слева.

«Единственное разумное решение — вернуть слово избирателям»,— заявила Марин Ле Пен, вновь призвав Эмманюэля Макрона распустить парламент, чего ее партия добивается уже несколько месяцев. «Есть и другие способы, прежде чем идти к урнам»,— попытался смягчить тон Брюно Ретайо в эфире TF1. Однако призывы к досрочным выборам теперь звучат и со стороны самих «Республиканцев». «Нам нечего бояться роспуска»,— заявил вице-президент партии Франсуа-Ксавье Беллами в интервью France Inter.

Но решится ли на это Эмманюэль Макрон, учитывая, что первые внеочередные выборы в парламент стали для него провалом, а позиции макронистов в опросах выглядят на редкость шатко? Как отмечают наблюдатели, «вряд ли в новом парламенте появится более стабильное большинство, чем в нынешнем; напротив, он может оказаться еще менее управляемым, а фракция RN в нем усилится».

Со стороны левых звучат голоса, требующие уже не смены правительства, а ухода самого президента.

Левые говорят об этом с лета 2024 года — с того момента как он отказался назначить премьер-министра из лагеря «Нового народного фронта», получившего относительное большинство на выборах. Лидеры «Непокорившейся Франции» вновь заговорили о возможности импичмента Эмманюэля Макрона. «Мы требуем немедленного рассмотрения резолюции, подписанной 104 депутатами, о смещении Эмманюэля Макрона»,— написал Жан-Люк Меланшон в сети X.

Наконец, остается чисто теоретическая возможность добровольной отставки президента. По словам Марин Ле Пен, подобное решение было бы с его стороны «мудрым», но она прежде всего настаивает на роспуске парламента, жесте, который, по ее мнению, является «абсолютно неизбежным».

С утра понедельника Франция вновь погрузилась в политическую неопределенность. Теперь внимание обращено к президенту Эмманюэлю Макрону, которому предстоит в кратчайшие сроки найти нового премьер-министра или иным способом попытаться восстановить управляемость страной. Все ждут, что скажет президент. Однако сегодня он, скорее всего, сохранит молчание.

