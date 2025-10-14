Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ростова намерены расторгнуть контракт с арендатором парка им. Плевена

Администрация Ростова-на-Дону планирует расторгнуть договор аренды парка им. города Плевен с ООО «МИВ». Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

По мнению главы города, своими действиями арендатор уже нанес вред зеленым насаждениям и внешнему облику памятника советско-болгарской дружбы, загромоздил историческую площадь аттракционами, самовольно возвел торговые объекты.

Все это —нарушение условий договора аренды компанией ООО «МИВ», считает господин Скрябин.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все