Власти Ростова намерены расторгнуть контракт с арендатором парка им. Плевена

Администрация Ростова-на-Дону планирует расторгнуть договор аренды парка им. города Плевен с ООО «МИВ». Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

По мнению главы города, своими действиями арендатор уже нанес вред зеленым насаждениям и внешнему облику памятника советско-болгарской дружбы, загромоздил историческую площадь аттракционами, самовольно возвел торговые объекты.

Все это —нарушение условий договора аренды компанией ООО «МИВ», считает господин Скрябин.

Наталья Белоштейн