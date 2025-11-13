В Ростовской области коммерческую недвижимость переведут на кадастровый налог

Ростовская область планирует перейти на расчет налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов. Изменения затронут владельцев коммерческой недвижимости площадью от 500 кв м. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Алексея Господарева.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для большинства объектов ставка составит максимум 2%. Повышенная ставка в 2,5% введется для коммерческих объектов стоимостью свыше 300 млн руб.

«Механизм строится таким образом, мы будем формировать перечень объектов — торговли, бизнес-центров, административных и офисных зданий. Те кадастровые номера, которые в него попадают, уходят под уплату от кадастровой стоимости», — пояснил Господарев.

В настоящее время региональные власти составляют список соответствующих объектов. По данным первого вице-губернатора, в области насчитывается около 6 тыс. объектов площадью от 500 кв. м. Еще 33 тыс. объектов недвижимости требуют обследования.

«Уже эти 6 тыс. объектов сформируют около 70% всей налоговой базы», — отметил Господарев, добавив, что перечень будет расширяться.

Ростовская область остается одним из немногих субъектов России, который до сих пор не завершил переход к исчислению налога на имущество организаций по кадастровой стоимости. Россия перешла на эту систему с 2020 года.

«Остались еще кажется два-три региона и мы. А балансовая стоимость имущества за 10 лет практически обнуляется. В итоге многие организации просто не платят налоги на имущество», — пояснил замгубернатора.

Валентина Любашенко