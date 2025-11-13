Рубио: у США заканчиваются возможности для введения новых санкций против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых санкций против России. Санкции против крупнейших нефтяных компаний, по его словам, уже введены, а бороться с российским «теневым флотом» должна Европа.

«У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции... Не знаю, что еще нужно сделать»,— сказал господин Рубио после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

В октябре Министерство финансов США включило в санкционный список компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 их дочерних структуры. Меры предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. На следующий день новые санкции против РФ принял Евросоюз. Президент Владимир Путин признал, что для России эти меры серьезные, но уверил, что они не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.