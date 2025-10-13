В Воронежской области за первое полугодие с помощью турналога собрали 12,5 млн

За первое полугодие 2025 года власти Воронежской области привлекли за счет туристического налога 12,5 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост в парке «Орленок» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Мост в парке «Орленок» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основная часть поступивших денежных средств предусмотрена на создание и содержание туристической инфраструктуры, благоустройство территорий муниципальных образований. Запланированы и расходы на обустройство пляжей, велосипедной прогулочной инфраструктуры, приобретение оборудования для проведения массовых мероприятий.

С 1 января 2025 года налог введен в 127 муниципальных образованиях региона из 445, в том числе в 125 городских и сельских поселениях и в двух городских округах — Борисоглебске и Нововоронеже.

В Воронежской области зарегистрировано более 100 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что с 1 января по 1 октября 2025 года в местные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области благодаря туристическому налогу поступило 9 млн руб.

Мария Свиридова