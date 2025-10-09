В Тамбовской области собрали 9 млн рублей туристического налога

С 1 января по 1 октября 2025 года в местные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области поступило 9 млн руб. благодаря туристическому налогу, ставка которого «минимальна» и составляет 100 руб. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Тамбова. Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Виды Тамбова. Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнила и.о. заместителя главы Тамбовской области—министр финансов Любовь Третьякова на еженедельном оперативном совещании в облправительстве, более чем на 6 млн руб. увеличился за счет туристического налога бюджет Тамбова, на полмиллиона — города Котовск. С 1 января 2025 года в Тамбовской области туристический налог введен в 13 муниципальных округах.

Среди регионов Черноземья аналогичное решение о введении туристического налога приняли ранее Воронежская, Липецкая и Орловская области.

По данным Федеральной налоговой службы, в Воронежской области, за исключением самого Воронежа, турналог действует в 127 городских и сельских поселениях, а также в двух городских округах — Нововоронеже и Борисоглебске. Сообщалось, что только за первый квартал 2025 года власти Воронежской области привлекли около 6 млн руб. в местные бюджеты за счет турналога. Более актуальные данные не публиковались.

В Липецкой области туристический налог введен в 38 городских и сельских поселениях и в двух городских округах — Липецке и Ельце.

В Орловской области туристический налог взимается в двух сельских поселениях и в трех городских округах — Орле, Ливнах, Мценске.

«Ъ-Черноземье» запросил в правительствах Воронежской, Липецкой и Орловской областей данные об объеме поступлений средств от туристического налога за три квартала 2025 года.

Мария Свиридова