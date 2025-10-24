В Орловской области собрали 7 млн рублей с помощью туристического налога

С 1 января по 1 октября 2025 года власти Орловской области привлекли за счет туристического налога 7 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей-заповедник имени И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Музей-заповедник имени И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области

Туристический налог в регионе взимается в двух сельских поселениях и в трех городских округах — Орле, Ливнах, Мценске. По данным регионального управления ФНС на февраль, в регионе зарегистрировано 32 соответствующих налогоплательщика.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что за первое полугодие 2025 года власти Воронежской области привлекли за счет туристического налога 12,5 млн руб. За девять месяцев 2025-го в местные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области поступило 9 млн руб.

Подробнее о введении туристического налога в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова