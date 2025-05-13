Ситибанк оставили в деле

Вопреки ожиданиям многих юристов, в своем решении по делу Совкомбанка против Ситибанка Верховный суд РФ (ВС) не стал категорично запрещать привлечение к ответственности российской «дочки» за действия иностранной материнской структуры. Из опубликованного определения следует, что в исключительных случаях это возможно, истцу необходимо более тщательно собрать конкретные доказательства в обоснование своей позиции. Кроме того, ВС не исключил возможности обращения взыскания на активы должника, находящиеся у третьих лиц, в рамках закона об исполнительном производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

ВС 13 мая опубликовал определение по делу, в котором Совкомбанк требует взыскать $24,1 млн совместно с Citibank N.A. (США) и его российской «дочки». Долг образовался в результате ряда сделок с производными финансовыми инструментами, которые исполнялись в рамках генсоглашения от 2017 года, заключенного Совкомбанком с американским Citibank N.A. Из-за санкций США против Совкомбанка эти деньги были заморожены на спецсчете, однако Совкомбанк счел, что вправе потребовать их в том числе с российского Ситибанка, который входит с американским банком в одну группу лиц, так как они «действуют в едином интересе и управляются из единого центра». Арбитражные суды удовлетворили иск, признав российский и американский Ситибанк сопричинителями вреда.

По жалобе Ситибанка, настаивающего, что дочерняя организация не отвечает по обязательствам головной (см. “Ъ” от 30 января), дело передали в экономколлегию ВС. Коллегия отменила все судебные акты, направив спор на новое рассмотрение, что было истолковано многими юристами как запрет привлекать «дочку» по обязанностям материнской компании (см. “Ъ” от 23 апреля). Однако мотивировочная часть решения ВС оказалась не столь однозначной.

Не исключил и не разрешил

С одной стороны, юрлицо самостоятельно и имущественно обособленно от своих участников, признал ВС, но с другой — в исключительных случаях участник корпорации и иные контролирующие лица могут быть привлечены к ответственности перед кредитором такого юрлица. В частности, если деятельность компании искусственно разделена и ведется через «подконтрольных взаимозависимых лиц», как при «дроблении бизнеса», привела пример коллегия.

Кроме того, судам стоило рассмотреть возможность привлечения в дело ЦБ РФ и выяснить, мог ли Совкомбанк получить заблокированные деньги во внесудебном порядке (через обращение за лицензией к американскому санкционному регулятору). Если не мог, тогда судам следовало «оценить степень участия каждого из ответчиков в причинении убытков», учитывая, что требования к Citibank фактически основаны на неисполнении сделки, а к российской «дочке» — на внедоговорном причинении вреда, отметил ВС. При этом, подчеркнула коллегия, истец, заявляя о нарушении ответчиками публичного правопорядка РФ, должен был доказать конкретные критерии такого нарушения.

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При этом, по заявлению истца и ответчика, решения о взыскании уже фактически исполнены за счет находящихся в распоряжении «дочки» в РФ активов американского банка. В связи с этим ВС предписал судам определить степень контроля американского банка над российской «дочкой», в том числе выяснить объем инвестиций, размер имущества Citibank в пользовании Ситибанка, а также сколько денег поступало в пользу «дочки» и кому они принадлежат. К тому же надо выяснить, не применима ли здесь ст. 77 закона «Об исполнительном производстве» (ЗоИП), позволяющая обратить взыскание на активы должника, находящиеся у третьих лиц, в том числе у российской «дочки». Для определения этих обстоятельств дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

В российском Ситибанке “Ъ” заявили, что «приветствуют определение экономколлегии об отмене судебных актов, которыми банк был привлечен к солидарной ответственности». Там уточнили, что «продолжат отстаивать свои права в суде».

ВС дал нижестоящим судам указания по дополнительному исследованию обстоятельств дела, в том числе с точки зрения контроля иностранной группы Citi над российским Ситибанком, не ставя под сомнение саму возможность привлечения «дочки» к солидарной ответственности, сообщил “Ъ” партнер Orchards Азат Ахметов, представлявший в суде интересы ООО СМР (правопреемник Совкомбанка в этом деле). По его словам, истец скорректирует правовую позицию на новом круге рассмотрения.

Вопросов больше, чем ответов

ВС не дал прямого ответа на вопрос о допустимости солидарной ответственности российской «дочки» иностранной компании по долгам последней, если у истца нет возможности взыскать деньги с иностранной организации из-за санкций, говорит советник юрфирмы «МЭФ Legal» Иван Рыбаков. Старший партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай подчеркивает, что «все ждали от высшей инстанции четкой, однозначной, нормативно определенной и применимой к схожим делам правовой позиции, а получили амбивалентные и разнонаправленные рассуждения, в которых, по сути, больше ставится вопросов, а не дается ответов».

Сами юристы трактуют выводы ВС по-разному. Господин Рыбаков считает, что «в целом ВС намекнул на недопустимость "слепого" взыскания денег с российских "дочек" только в силу наличия международных санкций и определенной корпоративной структуры, а также отметил необходимость для истца обосновать в том числе роль каждого из ответчиков в причинении убытков». По мнению старшего юриста КА Delcredere Романа Жирнова, экономколлегия подтвердила «принцип имущественной обособленности юрлица и недопустимости произвольного "снятия корпоративной вуали"».

С этим согласна и партнер КА Pen & Paper Екатерина Токарева: «Сама по себе аффилированность юрлиц не может являться основанием ни для субсидиарной, ни для солидарной, ни для какой иной совместной ответственности».

Расходятся взгляды юристов и о возможности применения в таких делах ст. 77 ЗоИП. По мнению господина Жирнова, это допустимо. Госпожа Токарева, напротив, считает, что ссылка истца на эту норму «приведет к изменению предмета и основания иска, а это запрещено». «Нельзя смешивать правила искового производства и возможности исполнительного производства»,— считает и Юлий Тай.

Оценивать шансы истца на новом рассмотрении юристы затрудняются, поскольку перспективы дела зависят от действий и доказательств сторон и их оценки судами.

Ян Назаренко, Анна Занина, Ольга Базутова