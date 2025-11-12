Глава МИД Индии Джайшанкар обсудил с Рубио вопросы торговли и Украину

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с госсекретарем США Марко Рубио торговые вопросы на встрече на полях заседания министров иностранных дел «Группы семи» (G7) в Канаде. Стороны уделили особое внимание теме цепочек поставок.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Субраманьям Джайшанкар

«Мы обсудили двусторонние отношения, уделив особое внимание вопросам торговли и цепочек поставок»,— написал индийский министр в соцсети Х.

Стороны также обменялись мнениями по конфликту на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, уточнил индийский министр.

Накануне встречи президент США Дональд Трамп объявил о планах снизить пошлины на индийские товары, поскольку Нью-Дели сократил импорт нефти из России. В конце октября агентство Reuters сообщило, что по итогам переговоров между Индией и США индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт российской нефти на 50%. В том же месяце индийские НПЗ впервые приобрели 4 млн баррелей сырой нефти из Гайаны у компании ExxonMobil. В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко уверял, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

Встреча главы МИД Индии и госсекретаря США состоялась на фоне усиления тарифного давления Вашингтона на Нью-Дели. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении индийской продукции. В Вашингтоне шаг объяснили стремлением добиться отказа Индии от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В конце октября президент США Дональд Трамп выражал уверенность, что Индия перестанет закупать нефть у РФ.

Анастасия Домбицкая