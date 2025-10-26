Поставки отягощают санкциями

Индия полностью перестанет закупать нефть у РФ, заявил Дональд Трамп. Вместе с этим, по его словам, значительно сокращает импорт российского сырья и Китай. Американский президент допускает, что в скором времени встретится по этому поводу с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее Белый дом ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа: на них приходится больше половины экспорта сырья из России.

Агентство Reuters сообщило, что на этом фоне индийские нефтяные компании переходят на ближневосточный рынок, в том числе и крупнейший импортер страны Reliance (у фирмы долгосрочный контракт с «Роснефтью»). Компания стала активнее закупаться сырьем у Ирака, Катара и Саудовской Аравии. С начала месяца холдинг приобрел 10 млн баррелей ближневосточных сортов. Вместе с этим независимые индийские НПЗ заинтересованы в поставках нефти из США и Бразилии, пишет Bloomberg. Индия может переключиться на ближневосточный рынок минимум до конца года, считает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Речь идет о временном краткосрочном замещении, пока утрясаются новые цепочки поставок без учета ЛУКОЙЛа и "Роснефти", а это может занять два-три месяца. В декабре-феврале произойдет просадка по объему экспорта из РФ. В этот период действительно должны увеличиться поставки с Ближнего Востока. Это, в общем-то, три страны: Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия. По цене с российской нефтью конкурирует только первая.

Скорее всего, основные поставки пойдут из Ирака, но, может быть, что-то из Саудовской Аравии. В любом случае стоимость будет выше, учитывая проблемы с российским сырьем. Скорее всего, ближневосточные поставщики поднимут цены, поэтому потери можно оценить примерно в $2-3 за баррель точно.

В Китае будет та же ситуация, скорее всего, там тоже нужно пересматривать контракты и изменять цепочки поставок. Пока не очень ясно, что будет с соглашением CNPC и "Роснефти". Морские поставки постигнет та же судьба, что и индийские, то есть они восстановятся, но ближе к весне. Какой будет просадка, никто сейчас точно сказать не может, но она точно произойдет. Переориентировать поставку пока невозможно. То есть если Дели будет действительно сокращать импорт, то Китай — единственная страна, которая его сможет в какой-то мере принять. Позиция Дели станет такой лакмусовой бумажкой, которая будет учитываться всеми другими странами. За 3,5 года никаких новых рынков, кроме Индии, Китая и Турции, российские поставщики не нашли. Есть отдельные поставки в Израиль, еще куда-то, но они носят незначительный характер в общем объеме экспорта».

С момента, когда ЛУКОЙЛ и «Роснефть» попали в санкционные списки США, цена на нефть марки Brent поднялась на 5% и сейчас превышает $65 за баррель. Ситуация на рынке все еще не дает говорить, что Индия действительно отказывается от сырья из России, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Я думаю, что если бы это было правдой и Дели сократил закупки российской нефти до нуля, то мы бы увидели цену уже выше $100 за баррель. Потому что мы поставляем в страну примерно 1,6-1,7 млн баррелей в сутки. РФ — крупнейший поставщик нефти в Индию, а она для нас — крупнейший покупатель того сырья, которое мы перевозим морским транспортом. Чтобы нам перенаправить такие большие объемы с индийского рынка, потребуется как минимуму время. Придется сократить добычу на этот переходный период. И если мы сделаем это хотя бы на 1,5 млн баррелей в стуки, то, конечно, это приведет к глобальному дефициту и росту цены свыше $100 за баррель. Мы помним практику 2022 года, когда Россия уходила с западных рынков как раз на индийский. Тогда котировки в моменте достигали $121 за баррель. Что касается подорожания марки Brent, то это не последствия от санкций в отношении "Роснефти" и ЛУКОЙЛа, а эффект от заявления Трампа о том, что якобы Моди пообещал сократить закупки российской нефти.

То есть никаких реальных изменений на рынке не произошло. Если бы это все было действительно так, то рынок мгновенно на это отреагировал: встали бы танкеры, мы не стали бы отгружать сырье. А Россия, наоборот, еще больше нарастила отгрузки сырой нефти.

Мы видим сообщения о том, что индийские компании стали переоформлять контракты. Но это логично: если против ЛУКОЙЛа и "Роснефти" вводятся санкции, то нужно создать дополнительных посредников между продавцом и покупателем. Поэтому изменится цепочка, но не суть: как из России шла нефть в Индию, так и будет идти».

В августе Вашингтон ввел 25-процентные пошлины против товаров из Индии. Позже Белый дом удвоил их из-за того, что Дели прямо или косвенно покупает российскую нефть.

