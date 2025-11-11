Трамп объявил о планах снизить пошлины для Индии из-за отказа от российской нефти
Президент США Дональд Трамп объявил о планах снизить пошлины на индийские товары, поскольку Нью-Дели сократил импорт нефти из России. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Сейчас пошлины для Индии очень высокие из-за российской нефти... Он (импорт.—"Ъ") был значительно снижен. В какой-то момент мы собираемся снизить пошлины»,— добавил господин Трамп.
В конце октября агентство Reuters сообщило, что по итогам переговоров между Индией и США индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт российской нефти на 50%. В том же месяце индийские НПЗ впервые приобрели 4 млн баррелей сырой нефти из Гайаны у компании ExxonMobil. В ноябре заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заверил, что Индия продолжает закупать российскую нефть.