МИД РФ: Индия продолжает закупать российскую нефть

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил журналистам, что Индия продолжает закупать российскую нефть. На вопрос о том, увеличила ли Россия дисконт на нефть на фоне давления США, он заявил, что не обладает такой информацией.

В конце октября агентство Reuters сообщило, что по итогам переговоров Индии и США индийские НПЗ сократили импорт нефти из России на 50%. В октябре на индийских НПЗ впервые купили 4 млн баррелей гайанской сырой нефти у американской ExxonMobil. При этом в том же месяце Indian Oil Corp. закупила сразу пять партий российской нефти. Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди «практически прекратил» закупать нефть у РФ.

Лусине Баласян