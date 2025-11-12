Часть пассажиров парома Seabridge добирается домой через третьи страны

После отказа в заходе в порт Сочи пассажиры парома Seabridge, выполнявшего первый за 14 лет рейс из турецкого Трабзона, начали возвращение в Россию через территорию Грузии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пассажирку судна.

По ее словам, часть путешественников добралась до Батуми и вылетает оттуда в российские города. Несколько человек остались в Трабзоне по личным причинам. «Мы и еще несколько пассажиров добрались до Батуми из Трабзона, вылетаем в среду в разные города. Несколько пассажиров остались в Трабзоне»,— уточнила она.

Паром Seabridge отправился из Турции 5 ноября, однако спустя более двух суток ожидания не получил разрешения на швартовку в Сочи и 9 ноября вернулся в Трабзон. На борту оставались 20 человек, включая 18 граждан России. Представители компании Liderline заявляли, что планируют приобрести для пассажиров билеты для возвращения на родину, однако, по словам Татьяны, перевозчик от этой идеи отказался из-за высокой стоимости.

«Представители компании не покупали билеты, так как ценники оказались выше их ожиданий. Нам предложили подождать, но мы решили не ждать»,— рассказала пассажирка.

По данным генконсульства РФ в Трабзоне, российские граждане получили контакты местных адвокатов для возможного предъявления претензий перевозчику. Турецкие власти при этом не ограничивали высадку пассажиров с борта.

Ранее представитель Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил, что вопрос недопуска судна в российский порт находится на контроле Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян отмечал, что заход парома был согласован со всеми портовыми службами, а линия «Сочи — Трабзон — Сочи» зарегистрирована в Минтрансе РФ и имеет статус круглогодичной до конца 2027 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что инфраструктура Сочи пока не готова к приему грузопассажирских судов. В адрес руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта направлено обращение с информацией о проблемах безопасности и логистики.

Мария Удовик