Паром оттрабзонили обратно

Почему первый за 14 лет паром из Трабзона не дошел до порта Сочи

Паром Sea Bridge, отправившийся из турецкого Трабзона 5 ноября, так и не смог пришвартоваться в Сочи. Пассажиры провели в море более двух суток, после чего судно вернулось в порт отправления. Власти курорта ссылаются на неготовность инфраструктуры и требования безопасности, но отправитель не планирует ограничиваться одним рейсом.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Регулярное паромное сообщение между Сочи и Трабзоном функционировало с 1993 года, осуществляя перевозки пассажиров, автомобилей и сельскохозяйственной продукции. С середины 2000-х годов пассажиропоток и грузоперевозки по данному направлению начали сокращаться, что привело к полному прекращению линии в 2011 году.

Несколько раз предпринимались попытки возобновить паромное сообщение, но администрация Сочи каждый раз отказывала. Объяснялось это тем, что современный порт Сочи рассчитан только на пассажирские лайнеры и круизные суда, а не на перевозку грузов. Дороги в центре города не справятся с большим потоком машин, что приведет к пробкам. Также в порту нет специального оборудования для проверки людей и грузов на границе.

Весной 2025 года вопрос о возобновлении паромного сообщения вновь решили обсудить. Основной причиной отказа стало отсутствие условий для проверки судов. Согласно Указу №502, все иностранные суда должны получать разрешение ФСБ для захода в российские порты, чего сделано не было.

Тем не менее, летом того же года компания «СВС Шиппинг» вместе с турецкими партнерами получила разрешение Росморречфлота на организацию паромной линии Seabridge. В октябре паром совершил пробный рейс в Сочи, но его не пустили в порт курорта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что рейс не был согласован с местными властями. Он также отметил, что паром может перевозить до 200 автомобилей, а в сочинском порту нет возможности проводить необходимые проверки таких судов.

В ответ компания «СВС Шиппинг» направила губернатору открытое письмо. В нем говорилось, что паромная линия Seabridge будет перевозить только пассажиров и легковые автомобили, а не грузовики или товары. Цель проекта — развитие туризма и укрепление связей между Сочи и Трабзоном.

Организаторы проекта уверены, что новая паромная линия создаст рабочие места и увеличит поток туристов. Власти Сочи, в свою очередь, настаивают на соблюдении всех правил безопасности и обязательном согласовании с федеральными ведомствами.

Вскоре представители парома объявили, что морское паромное сообщение с Турцией возобновится 30 октября, но затем рейс перенесли на 5 ноября. Паром Sea Bridge вышел из Трабзона в заявленный день ориентировочно в 21:00 по московскому времени. На его борту находились 20 пассажиров: 18 граждан России и двое граждан Турции. Утром 6 ноября судно должно было прибыть в акваторию Сочи и встать на рейд в ожидании разрешения на заход в порт, но разрешения не последовало. По информации представителей перевозчика, заход парома 6 ноября был невозможен из-за проведения в акватории учений флота.

Судно провело на рейде более 40 часов. В это время пассажиры были обеспечены трехразовым питанием и размещены в каютах. Генеральный директор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян заявил, что ситуация на борту оставалась спокойной.

Днем 7 ноября господин Туркменян сообщил, что паром получил разрешение на вход во внутренние воды РФ и после досмотра должен зайти в порт. Ожидалось, что пассажиры сойдут на берег ориентировочно в 23:00, однако этого не произошло. Позднее представитель «СВС Шиппинг» пояснил, что судно, находясь на внутреннем рейде, уже не может покинуть территориальные воды России без специального разрешения на выход во внешний рейд.

В субботу, 8 ноября, паром Sea Bridge, так и не получив разрешения на швартовку, взял курс обратно в Трабзон. Вечером следующего дня стало известно, что судно вернулось в порт отправления. Перевозчик взял на себя обязательства обеспечить всех пассажиров авиабилетами до их конечных пунктов назначения.

Адвокат Анастасия Усенко пояснила, что пассажиры имеют право требовать компенсацию с лица, по вине которого произошла такая задержка. Если будет установлено, что капитан порта без оснований не разрешил заход при наличии всех документов, компенсацию можно взыскать с порта Сочи.

Если же вина лежит на перевозчике, ответственность несет он. Согласно ст. 196 Кодекса торгового мореплавания, за задержку отправления или опоздание прибытия перевозчик уплачивает пассажиру штраф до 50% от стоимости билета, если не докажет, что задержка произошла по независящим от него причинам.

Сергей Туркменян, комментируя инцидент, заявил следующее: «Мы всегда всем говорили и подтвердили документально, что не планировали и не планируем перевозки грузовых авто никогда. А для приема легковых авто в порту имеется все необходимое оборудование для досмотра. Мы всем службам, мэру Сочи и губернатору края письменно сообщили, что будем перевозить только пассажиров, что мы и сделали с первого рейса». Он также добавил, что новая дата отправления парома Трабзон — Сочи будет объявлена после разбирательства с причинами случившегося.

После возвращения судна губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что инфраструктура Сочи все еще не готова к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что повышает уязвимость пограничного контроля. Маршруты следования транспорта от порта проходят через исторический центр и густонаселенные районы, что негативно скажется на туристической привлекательности курорта.

Мария Удовик

