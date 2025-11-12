Жители Ростовской области увеличили траты на снотворное на 20%

В январе-сентябре 2025 года траты жителей Ростовской области на снотворные препараты достигли 305,5 млн руб., что на 20% больше показателей аналогичного периода прошлого года. В тоже время потребление в упаковках снизилось на 4% (до 1,8 млн упаковок). Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

В числе самых популярных снотворных препаратов в регионе оказались «Корвалол» (24,4 млн руб.), «Эвалар Глицин+Мелатонин» (21,4 млн руб.), и «Валосердин» (21 млн руб.).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по итогам девяти месяцев 2025 года средняя стоимость препаратов для лечения ОРЗ в Ростовской области выросла на 7,5%, достигнув 486 руб. за упаковку.

Наталья Белоштейн