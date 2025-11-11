В Ростовской области стоимость упаковки препарата от простуды выросла на 8%

По итогам девяти месяцев 2025 года средняя стоимость препаратов для лечения ОРЗ в Ростовской области составила 486 руб. Это на 7,5% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу DSM Group.

Продажи таких препаратов достигли 467,9 млн руб. Прирост составил 2,2%, хотя число реализованных упаковок снизилось на 5% — до 1 млн.

Самыми востребованными препаратами стали «Терафлю» — 34% от продаж, «Анвимакс» — 14%, «Колдакт» — 9%, «Антигриппин» — 6% и «Максиколд» — 5%.

Мария Хоперская