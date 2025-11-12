На Кубани пресекли деятельность ОПГ, обманувшей граждан на 40 млн рублей

В Краснодарском крае раскрыта деятельность организованной группы, члены которой под видом юридической помощи при оформлении кредитов похитили у граждан более 40 млн руб. По данным полиции, жертвами мошенников стали свыше 200 человек.

Как сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе ГУ МВД по региону, участники группы создали несколько компаний и через интернет предлагали «гарантированное» получение займов гражданам с плохой кредитной историей. За свои услуги они брали от 15 до 250 тыс. руб., однако фактически не оказывали обещанную помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пятерым фигурантам уже предъявлено обвинение.

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции, за десять месяцев 2025 года в регионе выявлено 201 преступление в кредитно-финансовой сфере, в суд направлено 190 дел в отношении 63 человек.

Вячеслав Рыжков