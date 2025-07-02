Из «Ростовводоканала» утекла гостайна

Генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина обвиняют в том, что он направил несекретной почтой документы, содержащие информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. Ранее стало известно, что в отношении Евгения Юркина возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, арестованный глава предприятия вину не признает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конце июня Евгения Юркина заключили под стражу на один месяц и 27 суток

Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал» В конце июня Евгения Юркина заключили под стражу на один месяц и 27 суток

Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал»

В среду, 2 июля, стали известны обстоятельства уголовного дела генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина, обвиняемого в разглашении сведений, составляющих государственную тайну (ч.1 ст. 283 УК РФ, максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы). Версия следствия описана в сообщении пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Евгений Юркин направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области комплект документов, в котором содержались сведения, составляющие государственную тайну: информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. Когда именно было совершено предполагаемое преступление в сообщении не уточняется.

«Все, кто участвовал в процессе передачи и доставки корреспонденции, имели возможность ознакомиться со сведениями. То есть, информация стала известна людям, не имеющим допуска к государственной тайне»,— пояснил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. Он также сообщил, что Евгений Юркин не признает вину.

Как сказано в сообщении УФСБ, дома и на работе у фигуранта были проведены обыски. Правоохранители продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для «документирования иных эпизодов противоправной деятельности, совершаемой должностными лицами АО “Ростовводоканал”», следует из сообщения пресс-службы.

О задержании Евгения Юркина стало известно 24 июня. Через два дня объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил директора «Ростовводоканала» под стражу на один месяц и 27 суток, то есть, до 14 августа.

Евгений Юркин возглавил «Ростовводоканал» в сентябре 2023 года. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака — в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.

Частая смена директоров компании происходит на фоне потенциальной смены собственников. Контрольный пакет «Ростовводоканала» (74,85%) принадлежит АО «Евразийский», остальные 25,15% — муниципалитету Ростова-на-Дону. Продажа контрольного пакета «Ростовводоканала» была анонсирована в 2020 году после признания владельца компании АО «Евразийский» Станислава Светлицкого виновным в хищении 7,6 млрд руб. у банков «Народный кредит» и «АМБ». Росимущество планировало провести аукцион осенью 2022 года, оценив акции в 1,2 млрд руб. Однако торги отменили — Станислав Светлицкий заблокировал их, подав заявление о личном банкротстве.

Кристина Федичкина