Александр Бастрыкин взял на контроль строительство логоцентра под Воронежем
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления Михаилу Селюкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки по факту планируемого строительства логистического центра на границе Нагорной дубравы. Основанием для проверки стало видеообращение жителей Рамонского района, выразивших несогласие с проектом, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На прошлой неделе в соцсетях появилось видеообращение жителей СНТ к Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и предотвратить вырубку деревьев.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», ГК «Развитие» Сергея Гончарова, выиграла муниципальный тендер на комплексное развитие этой территории. Компания планирует построить логистический центр стоимостью 8,5 млрд рублей на участке площадью 25 гектаров, примыкающем к охраняемой дубраве и территории нескольких садовых некоммерческих товариществ.
В ГК «Развитие» рассказали «Ъ-Черноземье», что знают о проверке и «внимательно следят за ее ходом». «Наша компания приняла участие в открытом конкурсе на право реализации указанного проекта, организованным руководством Айдаровского сельского поселения Рамонского района, и победила в нем, строго соблюдая российское законодательство на всех этапах подготовки документации и участия в торгах». Мы заинтересованы в том, чтобы все процедуры торгов и оформления разрешительных документов соответствовали действующему законодательству»,— подчеркнули в ГК.
