Совет директоров «Миллеровосельмаша» избрал нового председателя

Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш» принял решение передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на портал раскрытия корпоративной информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, в настоящее время обязанности генерального директора ростовского производителя сельскохозяйственной техники временно исполняет Алексей Лысаков. Управление заводом планирует взять на себя ООО «Промышленная группа Южные машиностроительные заводы» (ЮМЗ). Владельцем ЮМЗ является ростовское АО «Паритет», которому принадлежит 49,7% капитала «Миллеровосельмаша».

«Совет директоров также избрал нового председателя. Им стал Махмуд Темирбулатов, возглавляющий ООО «Отель Кисловодск». Бенефициаром отеля является московский предприниматель Кирилл Попов, который контролирует компанию «Орион» с долей 24,8% в капитале «Миллеровосельмаша»,— говорится в сообщении.

До недавнего времени бенефициаром предприятия в отчетности указывался Тимур Узденов, однако весной 2025 года его исключили из перечня аффилированных лиц.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что компания «Миллеровосельмаш» получила чистый убыток почти 45 млн руб. за январь—сентябрь 2025 года против прибыли 4,6 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

Валентина Любашенко