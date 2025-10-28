Ростовский производитель сельхозтехники получил убыток 45 млн рублей в 2025 году

Ростовская компания «Миллеровосельмаш» получила чистый убыток почти 45 млн руб. за январь-сентябрь 2025 года против прибыли 4,6 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК».

Согласно опублиоанным данным, выручка ПАО за первые девять месяцев 2025 года снизилась на 10% и составила 152,8 млн руб. Валовая прибыль сократилась до 16,5 млн руб. по сравнению с 43,8 млн руб. годом ранее.

Прочие доходы предприятия уменьшились в 6,8 раза до 6,5 млн руб., тогда как прочие расходы выросли в 5,4 раза до 6,2 млн руб. Кредиторская задолженность за девять месяцев достигла 113,2 млн руб., дебиторская — 20 млн руб.

«Миллеровосельмаш» зарегистрировали в Ростовской области в 1992 году. Предприятие специализируется на выпуске машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Врио генерального директора работает Алексей Лысаков.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», выручка «Миллеровосельмаша» за 2024 год достигла 230,2 млн руб. Дебиторская задолженность за год снизилась со 109 млн руб. до 78,2 млн руб., задолженность перед кредиторами сократилась в 1,5 раза до 119,4 млн руб. к началу 2025 года.

Валентина Любашенко