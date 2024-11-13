Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду из Сочи, увеличив срок лишения свободы

Апелляционный суд Краснодарского края ужесточил наказание блогеру Максиму Лютому, осужденному за преступления против несовершеннолетнего в Сочи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке пересмотрел приговор, который вынесли блогеру Максиму Лютому. Ранее Лазаревский районный суд Сочи признал подсудимого виновным по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

В процессе апелляционного разбирательства дела Максима Лютого подсудимый выдвинул обвинения в адрес матери ребенка, утверждая, что она лжесвидетельствовала против него из-за ревности, личной неприязни и стремления завладеть его финансовыми средствами. Господин Лютый подчеркивал свою любовь к сыну, которого они назвали Космосом, и утверждал, что активно заботился о нем. О состоянии ребенка подсудимый делал выводы, основываясь на информации, полученной из чатов в Интернете. Подсудимый также обратился к суду с просьбой переквалифицировать его действия на ст. 109 УКРФ (причинения смерти по неосторожности).

Изначально господину Лютому назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс. руб. Однако после детального изучения материалов дела апелляционная коллегия приняла решение ужесточить приговор. Теперь Максим Лютый проведет в колонии строгого режима 10 лет. Остальные условия приговора, в том числе штраф, остались без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

«Ъ-Сочи» писал, что по отношению к погибшему применяли экстренные меры закаливания и голодания. Ребенок осужденного погиб 8 марта 2023 года по дороге в больницу от полиорганной недостаточности. Адвокат господина Лютого пояснил, что смерть наступила от попавшей в организм инфекции.

Мария Удовик