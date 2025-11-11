Госдума лишила Анатолия Вороновского депутатской неприкосновенности

Депутаты Государственной думы (ГД) единогласно проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Анатолия Вороновского («Единая Россия», ЕР) и дали согласие на возбуждение против него уголовного дела. По данным «Ъ», политика подозревают в получении взятки на сумму 25 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Вороновский (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Голосование прошло в закрытом режиме. При рассмотрении вопроса с докладом выступил генпрокурор России Александр Гуцан.

Накануне мандатная комиссия ГД провела заседание, на котором приняла решение рекомендовать депутатам снять с господина Вороновского неприкосновенность. Представление генпрокурора с соответствующим запросом поступило в нижнюю палату парламента 31 октября.

В разговоре с «Ъ» от 31 октября Анатолий Вороновский говорил, что не понимает, с чем связаны претензии надзорного ведомства. Председатель мандатной комиссии ГД Отари Аршба («Единая Россия») вчера сообщил журналистам, что господин Вороновский планирует сотрудничать со следствием и рассчитывает доказать свою невиновность.

Анатолий Вороновский избрался в Госдуму в 2021 году — по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края. С 2017 по 2020 год он был заместителем губернатора Кубани. Депутат входит в думский комитет по транспорту.

До сегодняшнего дня последним депутатом Госдумы, которого лишили неприкосновенности, был Валерий Рашкин (КПРФ). Это произошло в ноябре 2021 года, впоследствии коммуниста осудили по делу о незаконной охоте. В 2022 году его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В истории думской фракции «Единой России» до сих пор был лишь один случай лишения депутата неприкосновенности. В 2019 году статус сняли с Николая Герасименко, попавшего в ДТП. Суд лишил политика водительских прав на полтора года.

Подробнее о претензиях Генпрокуратуры к господину Вороновскому — в материале «Единороссу грозит иммунодефицит».

Степан Мельчаков