Думская комиссия рекомендовала лишить неприкосновенности единоросса Вороновского

Мандатная комиссия Государственной думы (ГД) рекомендовала депутатам дать согласие на лишение неприкосновенности их коллеги Анатолия Вороновского («Единая Россия») и возбуждение против него уголовного дела. Политика подозревают в получении взятки размером 25 млн руб., сообщил «Ъ» источник в комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комиссия разработает проект постановления, за которое 11 ноября должны будут проголосовать депутаты ГД на пленарном заседании. Только после этого Генпрокуратура сможет возбудить против господина Вороновского уголовное дело.

31 октября в ГД поступило представление генерального прокурора России Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского. Депутат рассказал «Ъ», что узнал о претензиях правоохранительных органов из сообщения думской пресс-службы.

Анатолий Вороновский избрался в Госдуму по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края в 2021 году. Он входит в комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. С 2017 по 2020 год политик занимал должность замгубернатора Краснодарского края.

Последним депутатом ГД, которого лишили неприкосновенности, был Валерий Рашкин, представлявший КПРФ. Санкция была применена против политика в ноябре 2021 года. После того, как он был задержан полицией с тушей лося в багажнике автомобиля. В апреле 2022 года господина Рашкина приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова